Касаткина проиграла Кенин в четвертьфинале турнира WTA-500 в Токио

25 октября на женском хардовом турнире категории WTA-500 в Токио завершился матч 1/4 финала. Девятая ракетка мира и третья сеяная российская теннисистка Дарья Касаткина уступила в двух сетах 155-й в мировой классификации американке Софье Кенин — 3:6, 4:6.

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Продолжительность матча составила 1 час 18 минут. Касаткина один раз подала навылет, допустив две двойные ошибки, и реализовала все три полученных брейк-пойнта. Кенин не выполнила ни одного эйса при одной двойной ошибке и выиграла за матч пять брейк-пойнтов из восьми заработанных.

В полуфинале WTA-500 в Токио Софья Кенин сыграет с 33-й ракеткой мира Кэти Бултер из Великобритании (девятый посев на турнире).