Радукану пропустит четвертый турнир подряд

Радукану пропустит из-за травмы четвертый турнир подряд, но рассчитывает восстановиться к Кубку Билли Джин Кинг
Эмма Радукану снялась с турнира в Гонконге.
Из-за травмы левой ступни она снялась по ходу четвертьфинала в Сеуле, а затем пропустила турниры в Пекине, Ухане и Нинбо.
«К сожалению, я не смогу сыграть в Гонконге на следующей неделе. Состояние ступни улучшается, но мне нужно еще немного времени, чтобы прийти в форму. Надеюсь, я вернусь и сыграю на этом турнире в будущем! А пока делаю все возможное, чтобы подготовиться к Кубку Билли Джин Кинг», – написала британка.
Кубок Билли Джин Кинг начнется в Малаге 13 ноября. Великобритания сыграет в 1/8 финала с Германией.
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Радукану пропустит из-за травмы четвертый турнир подряд, но рассчитывает восстановиться к Кубку Билли Джин Кинг
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