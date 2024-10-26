Определились финалистки турнира категории WTA-500 в Токио

Седьмая ракетка мира китайская теннисистка Чжэн Циньвэнь и представительница США Софья Кенин, занимающая 155-ю строчку в рейтинге WTA, встретятся между собой в финале хардового турнира категории WTA-500 в Токио (Япония).

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В матчах 1/2 финала соревнований в Японии китаянка в двух сетах обыграла российскую теннисистку Диану Шнайдер (7:6 (7:5), 6:3), а спортсменка из США оказалась сильнее Кэти Бултер из Великобритании — 6:4, 6:4.

Встреча за звание чемпионки турнира в Токио состоится в воскресенье, 27 октября, и начнётся не ранее 8:00 мск.

Соревнования в столице Японии с призовым фондом $ 922 573 проходят с 21 по 27 октября. Действующей чемпионкой турнира является россиянка Вероника Кудерметова.