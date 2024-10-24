Шарапову включат в Международный зал теннисной славы

Пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира россиянка Мария Шарапова будет включена в Международный зал теннисной славы в 2025 году. Также места в зале славы удостоилась одна из ведущих пар в мужском теннисе начала XXI века — братья-близнецы Боб и Майк Брайаны.

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Шарапова — самая титулованная теннисистка России. За время, проведённое в туре, Мария завоевала 39 титулов WTA (36 — в одиночном разряде), включая пять трофеев на «Шлемах» и один — на Итоговом чемпионате WTA (2004) в одиночном разряде. Также россиянка является обладательницей Кубка Федерации (2008) и финалисткой турнира (2015), серебряным призёром Олимпийских игр 2012 года в одиночном разряде, финалисткой двух юниорских турниров «Большого шлема» (Открытый чемпионат Австралии, Уимблдон (оба — 2002)) в одиночном разряде.

Стоит отметить, что сейчас в Международном зале теннисной славы находятся два российских теннисиста — Марат Сафин (включён в 2016 году) и Евгений Кафельников (включён в 2019 году).