Денис Шаповалов пробился в четвертьфинал турнира ATP-500 в Базеле

Полуфиналист Уимблдона – 2021 бывшая 10-я ракетка мира канадский теннисист Денис Шаповалов пробился в четвертьфинал турнира категории ATP-500 в Базеле (Швейцария).

В матче второго круга нынешний 95-й номер мирового рейтинга Шаповалов (WC) со счётом 6:3, 7:6 (7:4) обыграл 45-ю ракетку мира представителя Испании Роберто Баутиста-Агута.

Встреча Шаповалова с Баутиста-Агутом продлилась 1 час и 41 минуту. В её рамках Денис 18 раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из восьми заработанных. На счету Роберто два эйса, четыре двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из двух.

За выход в полуфинал Базеля Шаповалов сразится с победителем матча Феликс Оже-Альяссим (Канада, 8) — Джованни Мпетчи Перрикар (Франция).