Блинкова вышла в полуфинал «Челленджера» в Мексике

Российская теннисистка Анна Блинкова вышла в полуфинал турнира категории WTA 125 в Тампико (Мексика).

В матче ¼ финала Блинкова, получившая пятый номер посева, обыграла американку Варвару Лепченко. Встреча продолжалась 1 час 22 минуты и завершилась со счетом 6:2, 6:4.

За выход в финал Блинкова сыграет против канадки Ребекки Марино.

WTA 125. Abierto Tampico. Тампико (Мексика). Хард. Призовой фонд — 115 тысяч долларов

¼ финала

Анна Блинкова (Россия, 5) — Варвара Лепченко (США) — 6:2, 6:4