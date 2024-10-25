Чжэн Циньвэнь вышла в полуфинал турнира в Токио, где сыграет со Шнайдер

Седьмая ракетка мира китайская теннисистка Чжэн Циньвэнь вышла в полуфинал на турнире категории WTA-500 в Токио (Япония). В матче 1/4 финала она одолела канадку Лейлу Фернандес (35-й номер рейтинга) в трёх сетах — 6:0, 1:6, 6:3.

Матч продолжался 1 час 49 минут. За это время Циньвэнь выполнила семь подач навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из девяти. На счету Фернандес два эйса, шесть двойных ошибок и три реализованных брейк-пойнта из шести.

За выход в финал турнира в Токио Чжэн Циньвэнь поборется с российской теннисисткой Дианой Шнайдер, которая прошла в 1/2 финала без борьбы.