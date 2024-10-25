Рублев не смог выйти в полуфинал теннисного турнира в Базеле

Российский теннисист Андрей Рублев проиграл американцу Бену Шелтону в четвертьфинальном матче турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) в швейцарском Базеле.

Встреча завершилась со счетом 7:5, 6:7 (3:7), 6:4 в пользу Шелтона, выступающего на турнире под шестым номером посева. Рублев был посеян под первым номером. В полуфинале американец сыграет с французом Артюром Фисом (седьмой номер посева).

Рублеву 27 лет, он является седьмой ракеткой мира. Спортсмен выиграл 16 турниров под эгидой ATP в одиночном разряде и 4 - в парном. На турнирах Большого шлема теннисист не проходил дальше четвертьфинала. В 2021 году Рублев в паре с Анастасией Павлюченковой стал олимпийским чемпионом в миксте, а в составе команды России выиграл Кубок Дэвиса и Кубок ATP.

22-летний Шелтон располагается на 23-й строчке в мировом рейтинге. Американец выиграл два турнира ATP. Его лучшим достижением на турнирах Большого шлема является выход в полуфинал Открытого чемпионата США 2023 года.

Турнир в Базеле относится к категории АТР 500 и проводится на покрытии "хард". Призовой фонд соревнований составляет более €2 млн. Действующим победителем турнира является канадец Феликс Оже-Альяссим.