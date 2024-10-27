Познер оценил включение Шараповой в Зал теннисной славы

Телеведущий Владимир Познер оценил включение россиянки Марии Шараповой в Международный зал теннисной славы. Об этом сообщает РИА Новости.

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«Очень за нее рад, она заслужила эту награду», — заявил Познер.

Он обратил бы внимание на то, что федерация тенниса, в отличие от всех остальных спортивных организаций, допускает российских спортсменов ко всем своим турнирам.

О том, что Шарапова будет включена в Международный зал теннисной славы в 2025 году, стало известно 24 октября. Церемония пройдет в Ньюпорте (США) с 21 по 23 августа 2025 года. Также в Зал славы будут включены американские братья-близнецы Боб и Майк Брайаны.

Шарапова — победительница 39 турниров Женской теннисной ассоциации, в 2005-м она была первой ракеткой мира. В разные годы спортсменка выигрывала все турниры серии «Большого шлема». В Международном зале теннисной славы на данный момент находятся два россиянина — Евгений Кафельников и Марат Сафин.