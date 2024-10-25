Хачанов вышел в полуфинал теннисного турнира в Вене

Россиянин Карен Хачанов обыграл итальянца Маттео Берреттини в четвертьфинальном матче турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Вене.

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Встреча завершилась со счетом 6:1, 6:4 в пользу Хачанова. В полуфинале россиянин сыграет с победителем встречи между австралийцем Алексом де Минауром и чехом Якубом Меншиком.

Хачанову 28 лет, он занимает 24-е место в рейтинге ATP. На счету россиянина семь побед на турнирах под эгидой организации.

Лучшим результатом спортсмена на турнирах Большого шлема является выход в полуфинал US Open (2022) и Australian Open (2023). В 2021 году Хачанов стал серебряным призером Олимпийских игр в одиночном разряде, а в составе российской команды - обладателем Кубка Дэвиса.

28-летний Берреттини располагается на 41-й строчке в мировом рейтинге. Он выиграл 10 турниров ATP в карьере. В 2021 году итальянец дошел до финала Уимблдона, что является его лучшим достижением на турнирах Большого шлема.

Турнир в Вене относится к категории ATP 500, призовой фонд составляет порядка €2,5 млн. Действующим победителем соревнований является итальянец Янник Синнер. Из россиян турнир выигрывали Андрей Рублев (2020) и Даниил Медведев (2022).