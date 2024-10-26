София Кенин впервые за 13 месяцев вышла в финал WTA

155-я ракетка мира американская теннисистка Софья Кенин вышла в финал на турнире WTA впервые за 13 месяцев. Сегодня, 26 октября, она обыграла британку Кэти Бултер (6:4, 6:4) в полуфинале на соревнованиях категории WTA-500 в Токио (Япония).

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В последний раз Кенин выходила в финал на турнире WTA в одиночном разряде в сентябре 2023 года. В Сан-Диего (США) Софья уступила чешке Барборе Крейчиковой.

Благодаря успешному выступлению на соревнованиях в Токио Софья Кенин гарантировано вернётся в топ-100 мирового рейтинга. Вне зависимости от результата в финале, она станет как минимум 88-й ракеткой мира. Напомним, за титул она поспорит с китаянкой Чжэн Циньвэнь.