Рахимова одержала волевую победу на старте турнира в китайском Цзюцзане

Российская теннисистка 63-я ракетка мира Камилла Рахимова одержала победу в матче первого круга турнира категории WTA-250 в Цзюцзане (Китай). Со счётом 6:1, 4:6, 7:5 Рахимову обыграла соперницу из Хорватии Петру Мартич (123-й номер рейтинга).

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Встреча продолжалась 2 часа 25 минут. За это время Рахимова не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала 6 брейк-пойнта из 11. Её сопернице удалось выполнить пять подач навылет. Мартич реализовала пять брейк-пойнта из девяти возможных и допустила две двойные ошибки.

В следующем круге соревнований Камилла Рахимова сыграет с победительницей встречи между россиянкой Еленой Приданкиной и немкой Эллой Зайдель.