Медведев провел тренировку с Алькарасом перед началом «Мастерса» в Париже

Пятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев провёл совместную тренировку с испанцем Карлосом Алькарасом перед стартом на хардовом турнире категории «Мастерс» в Париже.

Даниил Медведев начнёт соревнования в Париже со второго круга, в котором сыграет с победителем матча 1/32 финала между австралийским теннисистом Алексеем Попыриным и Маттео Берреттини из Италии.

«Мастерс» в Париже пройдёт с 28 октября по 3 ноября. Ранее с турнира снялся 24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» четвёртая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович. Медведев и Рублёв начнут свой путь на турнире со второго круга.