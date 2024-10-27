Дрэйпер прервал 8-матчевую победную серию Хачанова и выиграл второй турнир ATP

Дрэйпер прервал 8-матчевую победную серию Хачанова и впервые выиграл турнир ATP 500.

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18-я ракетка мира Джек Дрэйпер обыграл Карена Хачанова в финале в Вене – 6:4, 7:5. Счет в личных встречах стал 2:2.

Во втором сете Дрэйпер вел 4:0, затем Хачанов взял пять геймов подряд, но британец остановил его камбэк.

Прервалась восьмиматчевая победная серия Хачанова, которая началась на прошлой неделе в Алматы.

Дрэйпер – самый низкорейтинговый чемпион этого турнира с 2017 года, когда выиграл №25 Люка Пуй. После этого шесть лет подряд побеждали представители топ-10.

Он четвертый чемпион этого турнира из Великобритании (Грег Руседски – 1999, Тим Хенмэн – 2000, Энди Маррей – 2014, 2016). Также он четвертый британец, выигравший турнир ATP 500 (Маррей – девять титулов, Кэмерон Норри – Рио-2023, Дэн Эванс – Вашингтон-2023).

Он выиграл второй турнир ATP в сезоне и в карьере (также Штутгарт). Завтра он поднимется на лучшую в карьере 15-ю строчку рейтинга.