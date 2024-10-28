Минспорт предложил выплатить Андреевой и Шнайдер по 2,5 млн рублей за серебро Олимпиады

Министерство спорта РФ выступило с предложением выплатить российским теннисисткам Мирре Андреевой и Диане Шнайдер по 2,5 млн рублей за серебряную медаль на Олимпийских играх в Париже. RT на русском

Андреева и Шнайдер стали серебряными призерами Олимпиады в парном разряде. Тренерам спортсменок предлагается выплатить по 2 млн рублей, специалистам и персоналу - по 500 тыс. рублей. ТАСС

17-летняя Мирра Андреева и 20-летняя Диана Шнайдер принесли России единственную медаль турнира, завоевав серебро в парном разряде по теннису. Газета.Ru