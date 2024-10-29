Рублев проиграл во втором круге «Мастерса» в Париже

Седьмая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв завершил выступление на турнире серии «Мастерс» в Париже (Франция). Во втором круге он проиграл аргентинцу Франсиско Серундоло (29-й номер рейтинга) со счётом 6:7 (6:8), 6:7 (5:7).

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В первом сете россиянин вёл со счётом 5:2. Во второй партии Рублёв также вёл с брейком.

Матч продолжался 2 часа 20 минут. За это время Рублёв выполнил четыре подачи навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал 4 брейк-пойнта из 13. На счету Серундоло восемь эйсов, четыре двойные ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта из 16.

Из-за раннего поражения в Париже под угрозой находится попадание Рублёва на Итоговый турнир ATP, который пройдёт в итальянском Турине. На данный момент Андрей занимает 8-е место в гонке на финальный турнир года, австралиец Алекс де Минор отстаёт от него на 165 очков.