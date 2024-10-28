Циципас одержал 100-ю победу на турнирах серии «Мастерс»

11-я ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас установил значимое достижение в своей карьере. Сегодня, 28 октября, он одержал победу в матче первого круга на турнире категории ATP-1000 в Париже (Франция) над испанцем Роберто Карбальес-Баэной (4:6, 6:3, 6:3).

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Эта победа стала 100-й для 26-летнего грека на турнирах серии «Мастерс». За свою карьеру Циципас выиграл три титула на соревнованиях уровня ATP-1000.

Примечательно, что все его трофеи пришлись на один турнир — грунтовый «Мастерс» в Монте-Карло (Монако), там он побеждал в 2021, 2022 и 2024 годах. Кроме того, Стефанос четырежды выходил в финалы различных «Мастерсов».