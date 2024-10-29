Рублев разбил колено в кровь в матче с Серундоло

В эти минуты проходит матч второго круга «Мастерса» в Париже между российским теннисистом шестой ракеткой мира Андреем Рублёвым и аргентинцем Франсиско Серундоло. Во втором сете при счёте 1:1 после проигранного очка россиянин несколько раз ударил ракеткой по своему колену и разбил его в кровь.

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Первый сет на тай-брейке выиграл Серундоло — 7:6 (8:6). Аргентинец смог забрать у Рублёва четыре гейма кряду.

Победитель этой встречи в третьем круге турнира сыграет с сильнейшим в противостоянии Стефаноса Циципаса (Греция) и Алехандро Табило (Чили).

Рублёв и Серундоло сыграли между собой три матча на турнирах ATP (все на грунте). Счёт личных встреч 2-1 в пользу представителя Аргентины.