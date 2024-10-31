Захарова уверенно обыграла Грачеву в 1/8 финала турнира в Гонконге

Российская теннисистка Анастасия Захарова (113-й номер рейтинга) вышла в четвертьфинал турнира WTA-250 в Гонконге, обыграв представительницу Франции 66-ю ракетку мира Варвару Грачёву. Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:1.

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Встреча продолжалась 1 час 1 минуту. За время матча Захарова не выполнила ни одной подачи навылет, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из пяти. Грачёва дважды подала навылет, совершила шесть двойных ошибок и не заработала ни одного брейк-пойнта.

В следующем раунде соревнований Анастасия Захарова сразится 29-й ракеткой мира из Великобритании Кейти Бултер. Для россиянки это будет дебютный четвертьфинал в карьере.