Медведев не смог выйти в третий круг «Мастерса» в Париже

Россиянин Даниил Медведев уступил представителю Австралии Алексею Попырину в матче второго круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) серии "Мастерс" в Париже.

Встреча завершилась со счетом 6:4, 2:6, 7:6 (7:4) в пользу Попырина, выступающего на турнире без номера посева. Медведев был посеян под 4-м номером.

Медведеву 28 лет, он занимает 5-е место в рейтинге ATP. В 2022 году спортсмен 16 недель был первой ракеткой мира. На его счету 20 титулов ATP, в 2021 году в составе российской команды Медведев выиграл Кубок ATP и Кубок Дэвиса. Он шесть раз доходил до финалов турниров Большого шлема, но сумел победить лишь на US Open в 2021 году.

Попырину 25 лет, в рейтинге ATP он занимает 24-ю позицию. Теннисист одержал три победы на турнирах под эгидой организации. Лучшим результатом спортсмена на турнирах Большого шлема является выход в четвертый раунд Открытого чемпионата США (2024).

Турнир в Париже с призовым фондом около €6 млн завершится 3 ноября. Престижнее соревнований серии "Мастерс" только турниры Большого шлема и Итоговый турнир ATP. В прошлом году соревнования выиграл серб Новак Джокович. Из россиян побеждали Марат Сафин (2000, 2002, 2004), Николай Давыденко (2006), Карен Хачанов (2018) и Медведев (2020).