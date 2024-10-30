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Дарья Касаткина стала первой запасной на Итоговом турнире WTA — 2024

Российская теннисистка девятая ракетка мира Дарья Касаткина стала первой запасной на Итоговом турнире WTA — 2024, который пройдёт со 2 по 9 ноября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Ранее имевшая этот статус американка Эмма Наварро решила не ехать на турнир, потому что не полностью оправилась от перенесённого вируса.

Дарья Касаткина стала первой запасной на Итоговом турнире WTA
© Чемпионат.com

Напомним, в соревнованиях примут участие Арина Соболенко (Беларусь), Жасмин Паолини (Италия), Елена Рыбакина (Казахстан), Чжэн Циньвэнь (Китай) — Фиолетовая группа; Ига Швёнтек (Польша), Кори Гауфф (США), Джессика Пегула (США), Барбора Крейчикова (Чехия) — Оранжевая группа.

Действующей победительницей Итогового турнира является полька Ига Швёнтек. В прошлогоднем финале она обыграла американку Джессику Пегулу с разгромным счётом 6:1, 6:0.

Теннис
Кори Гауфф
Джессика Пегула
Елена Рыбакина
Арина Соболенко