Алекс де Минор обошел Рублева в гонке на Итоговый чемпионат ATP — 2024

10-я ракетка мира австралийский теннисист Алекс де Минор обошёл россиянина Андрея Рублёва в чемпионской гонке ATP, тем самым увеличив свои шансы на попадание на Итоговый турнир ATP – 2024 в Турине (Италия).

Обойти Рублёва в гонке на Итоговый де Минору позволила трудовая победа над британцем Джеком Дрэйпером (15-я ракетка мира) в третьем круге турнира серии «Мастерс» в Париже (Франция). Встреча завершилась со счётом 5:7, 6:2, 6:3 в пользу Алекса.

Рублёв завершил своё выступление в Париже преждевременно, ещё во втором круге, тем самым усложнив себе задачу отобраться на Итоговый.

Сейчас у де Минора 3745 рейтинговых очков, у Рублёва — 3720.