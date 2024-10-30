Камилла Рахимова вышла в 1/4 финала в Цзюцзяне

63-я ракетка мира российская теннисистка Камилла Рахимова вышла в четвертьфинал турнира категории WTA-250 в Цзюцзяне (Китай). Во втором круге она обыграла соотечественницу Елену Приданкину (179-й номер рейтинга) со счётом 4:6, 6:4, 7:5.

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Встреча продолжалась 2 часа 47 минут. В её рамках Рахимова два раза подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала 7 брейк-пойнтов из 15 заработанных. На счету Приданкиной три эйса, 10 двойных ошибок и 7 реализованных брейк-пойнтов из 12 заработанных.

За выход в полуфинал Камилла Рахимова поспорит с чешской теннисисткой Мари Боузковой, которая во втором круге обыграла Синьсинь Яо из Китая со счётом 6:3, 6:3.