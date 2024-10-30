Александр Зверев уверенно вышел в 1/8 финала «Мастерса» в Париже

Третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев вышел в 1/8 финала «Мастерса» в Париже. В матче второго круга он обыграл нидерландца Таллона Грикспора. Встреча завершилась со счётом 7:6, 6:3.

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Матч продолжался 1 час 32 минуты. Зверев выполнил девять эйсов, допустил две двойные ошибки и реализовал один брейк-пойнт из одного заработанного. Его соперник восемь раз подал навылет, сделал четыре двойные ошибки и не реализовал ни одного брейк-пойнта из трёх возможных.

В следующем круге Зверев встретится с Артюром Фисом из Франции. Напомним, турнир категории «Мастерс» проходит в Париже с 28 октября по 3 ноября. Призовой фонд турнира составляет € 5 950 575. Действующим чемпионом является серб Новак Джокович.