Кудерметова и Корнеева не смогли выйти в финал турнира в Мексике

Россиянки Полина Кудерметова и Алина Корнеева завершили выступление на турнире Женской теннисной ассоциации (WTA) в Мериде (Мексика).

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В полуфинале Корнеева проиграла Зейнеп Сёнмез из Турции со счетом 6:7 (5:7), 2:6. В другом матче на этой стадии Кудерметова уступила американке Энн Ли (3:6, 6:4, 2:6).

Кудерметовой 21 год, она занимает 133-е место в мировом рейтинге. На счету спортсменки нет побед на турнирах под эгидой WTA. На турнирах Большого шлема теннисистка не проходила дальше первого круга.

Корнеевой 17 лет, она располагается на 254-й позиции в рейтинге WTA. В 2023 году спортсменка выиграла два юниорских турнира Большого шлема в одиночном разряде - Australian Open и Roland Garros. На взрослом уровне ее лучшим результатом на турнирах Большого шлема является выход во второй круг Australian Open (2024).

Турнир в Мериде относится к категории WTA 250. Соревнования проводятся на покрытии "хард". Действующей победительницей турнира является итальянка Камила Джорджи.