Сафиуллин стал победителем челленджера в Братиславе

59-я ракетка мира российский теннисист Роман Сафиуллин выиграл турнир серии «челленджер» в Братиславе (Словакия). В финальном матче россиянин со счётом 6:3, 6:4 обыграл 22-летнего бельгийца Рафаэля Коллиньона (167-й в рейтинге ATP).

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Встреча Романа Сафиуллина с Рафаэлем Коллиньоном продлилась 1 час и 19 минут. В её рамках Роман восемь раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал два брейк-пойнта из восьми заработанных (25%). На счету Коллиньона три эйса, пять двойных ошибок и ни одного заработанного брейк-пойнта.

Это шестой титул Романа на уровне «челленджер» в карьере и второй в сезоне.