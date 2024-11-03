Вероника Кудерметова и Чань Хаочин проиграли на старте Итогового турнира WTA

Российская теннисистка Вероника Кудерметова и представительница Китайского Тайбэя Чань Хаочин с поражения стартовали на Итоговом турнире WTA — 2024. Они проиграли канадке Габриэле Дабровски и новозеландке Эрин Рутлифф со счётом 6:7 (6:8), 4:6.

© Чемпионат.com

Матч продолжался 1 час 56 минут. За это время Кудерметова и Хаочин выполнили восемь подач навылет, допустили три двойные ошибки и реализовали два брейк-пойнта из шести. На счету Дабровски и Рутлифф один эйс, пять двойных ошибок и три реализованных брейк-пойнта из девяти.

Кудерметова и Хаочин попали в Белую группу. Следующий матч они проведут против итальянок Сары Эррани и Жасмин Паолини.