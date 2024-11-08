Четвёртая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев оценил соперников по группе на Итоговом чемпионате ATP — 2024.

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«Просто безумие, потому что мы с Тейлором уже года три оба в топ-10 и в тур пришли примерно в одно время, а играли друг с другом всего один раз. Чтобы победить Янника, нужно играть безупречно. От начала и до конца сохранять концентрацию, изматывать его и заставлять работать. Он очень, очень сложный соперник, особенно здесь, в Италии. Алекса я знаю давно. Я всегда считал его отличным игроком. Раньше, наверное, он был слишком нестабилен. Но в этом году такого не происходило. Мне кажется, именно поэтому этот его сезон лучше предыдущих», — сказал Медведев на пресс-конференции.

В одну группу с Медведевым также попали итальянец Янник Синнер, американец Тейлор Фриц и австралиец Алекс де Минор. Итоговый чемпионат ATP — 2024 пройдёт с 10 по 17 ноября в Турине (Италия). Действующий чемпион — серб Новак Джокович.