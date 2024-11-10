Медведев проиграл Фритцу в первом матче Итогового турнира ATP

Российский теннисист Даниил Медведев уступил американцу Тейлору Фритцу в первом матче группового этапа Итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Соревнования проходят в Турине.

Встреча закончилась со счетом 6:4, 6:3 в пользу Фритца. Соперниками Медведева и Фритца по группе являются итальянец Янник Синнер и австралиец Алекс де Минаур, которые проведут очный матч позже в воскресенье. В другой группе вместе с россиянином Андреем Рублевым выступают испанец Карлос Алькарас, норвежец Каспер Рууд и представитель Германии Александр Зверев.

Медведеву 28 лет, он занимает четвертое место в рейтинге ATP. В 2022 году спортсмен 16 недель был первой ракеткой мира. На его счету 20 титулов ATP, в 2021 году в составе российской команды Медведев выиграл Кубок ATP и Кубок Дэвиса. Он шесть раз доходил до финалов турниров Большого шлема, но сумел победить лишь на Открытом чемпионате США в 2021 году.

Фритцу 27 лет, в мировом рейтинге он занимает шестую позицию. На счету американца восемь титулов ATP. Выход в финал Открытого чемпионата США 2024 года стал для спортсмена лучшим результатом на турнирах Большого шлема. На Олимпиаде 2024 года в Париже Фритц в паре с Томми Полом завоевал бронзовую медаль.

В Итоговом турнире ATP принимают участие восемь лучших теннисистов мирового рейтинга по итогам года, турнир проходит с 10 по 17 ноября в Турине. Соревнования проходят на покрытии "хард", призовой фонд турнира составляет более $15 млн. Медведев становился победителем соревнований в 2020 году, из россиян турнир также выигрывал Николай Давыденко (2009).