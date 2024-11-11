Медведев допустил сотрудничество с Иванишевичем для работы над подачей

Четвёртая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев допустил, что в будущем воспользуется услугами нового тренера для устранения проблем с подачей.

— Подача часто барахлит в этом сезоне. Не было мысли добавить в команду того, кто с ней помог бы? Не было мысли позвать Иванишевича?

— Наверное, когда-то кто-то будет. Но что такое специалист по подаче? Да, Горан круто подавал, Новак здорово подаёт после работы с ним, но вопрос, кто сможет мне это исправить. И зависит ли это от человека или от меня.

Я на тренировках хорошо подаю, но на второй подаче меняется движение, не могу даже подбросить. Мысли проскакивали многие, про пригласить человека – тоже. Посмотрим. Может, в следующем сезоне он будет, может, нет. Надеюсь, смогу исправить это со своей командой и всё будет нормально, — сказал Медведев на пресс-конференции.