Рублев поднялся на одну строчку в рейтинге ATP

Россиянин Андрей Рублев поднялся на одну позицию в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), обновление которого было опубликовано на официальном сайте организации.

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Рублев обошел австралийца Алекса Де Минора и стал восьмым. Лучшим из российских теннисистов в рейтинге ATP остается Даниил Медведев, который занимает четвертую строчку. Еще один представитель России Карен Хачанов занимает 19-е место.

Возглавляет рейтинг ATP итальянский теннисист Янник Синнер, который выиграл «Мастерс» в Шанхае. Представитель Германии Александр Зверев идет на втором месте, замыкает тройку лучших испанец Карлос Алькарас. Американский теннисист Тейлор Фриц идет пятым, а серб Новак Джокович — шестым.

Ранее Рублев выиграл в матче турнира в Стокгольме и стал первым теннисистом десятилетия, которому удалось одержать более 40 побед во всех сезонах.