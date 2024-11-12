Борис Беккер оценил лидерство Янника Синнера в рейтинге ATP

Бывший теннисист, шестикратный победитель турниров «Большого шлема» немец Борис Беккер высказался о получении итальянцем Янником Синнером кубка за звание первой ракетки мира по итогам сезона-2024.

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«Я совсем не удивлён, что Синнер — номер один. Я знаю его давно, он всегда был талантлив, но то, что выделяло его — это его решимость. Он всегда откладывал всё на второй план из-за тенниса. Он живёт и дышит этой игрой, ушёл из дома в 13 лет, чтобы максимально использовать свой потенциал. Стабильность, которую он имеет в игре, невероятна для 23-летнего человека. Я думаю, что он долго будет править. Да, есть Алькарас и многие другие, но я уверен, что он будет доминировать долгое время», — сказал Беккер на пресс-конференции.

Янник Синнер занимает первую строчку рейтинга с июля 2024 года. На этой неделе в Турине сформирован «клуб №1 ATP», в состав которого входят все игроки, занимавшие первое место в мировом рейтинге.