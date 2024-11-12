Медведев раскрыл секрет первой победы на Итоговом турнире

Российский теннисист Даниил Медведев рассказал, с каким настроением подошёл к матчу с австралийцем Алексом де Минором на Итоговом турнире ATP — 2024.

«Мой прошлый матч был не очень хорош во многих отношениях. Я решил, к этому матчу я подойду с настроем, что мне всё равно, в хорошем смысле, что бы ни случилось. Если проиграю сегодня, то, наверное, в четверг поеду домой. Это хорошее чувство, сезон окончен. Но если выиграю, будет шанс побороться в четверг. Старался сохранить такое настроение до конца, потому что как только ведёшь в счёте, начинаешь думать: «Могу выиграть матч». Но я думал: «Ладно, неважно. Иди на удары и постарайся показывать свою игру». И мне удалось реализовать до конца. Доволен уровнем, постараюсь сделать то же самое в следующем матче. Так что мне всё равно», — сказал Медведев на корте после матча.