Стаббз вступилась за Гауфф из-за ее якобы специального проигрыша

Бывшая теннисистка четырёхкратная победительница турниров «Большого шлема» в парном разряде австралийка Ренне Стаббз высказалась об обвинениях в адрес третьей ракетки мира Кори Гауфф в связи с её поражением от Барборы Крейчиковой (5:7, 4:6) на групповом этапе Итогового чемпионата WTA — 2024.

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«Кто-то написал: «Коко провалила матч с Крейчиковой специально, чтобы Ига Швёнтек не смогла пройти в полуфинал». Нет, это не так. Разве она могла думать так: «Я уже обыграла Игу, и теперь, если я проиграю Крейчиковой, то в полуфинале сыграю с Соболенко». Ни за что она так не думала. Скорее всего, она думала так: «Я хочу победить в каждом матче, чтобы в моём кармане было больше денег». Потому что если ты останешься непобеждённой, то получишь дополнительный бонус. Она ни в коем случае не хотела проиграть матч на пути к полуфиналу, чтобы потом встретиться, возможно, с лучшим игроком на хард-кортах в этом году Ариной Соболенко. Так что хватит нести чушь. На самом деле всё было не так. Е обыграли, и она разозлилась из-за проигрыша», — сказала Стаббз в своём подкасте.

Напомним, Кори Гауфф стала победительницей Итогового турнира WTA — 2024 в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).