Андрей Рублев проиграл второй матч на Итоговом турнире

Восьмая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв потерпел второе поражение на Итоговом турнире ATP — 2024, который проходит в итальянском Турине. Он проиграл третьему номеру рейтинга испанцу Карлосу Алькарасу со счётом 3:6, 6:7 (6:8).

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На тай-брейке второго сета у россиянина было два сетбола.

Матч продолжался 1 час 38 минут. За это время Рублёв выполнил семь подач навылет, допустил одну двойную ошибку и не заработал ни одного брейк-пойнта. На счету Алькараса десять эйсов, три двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из четырёх.

В заключительных матчах группового этапа Рублёв сыграет с норвежцем Каспером Руудом, Алькрас — с немцем Александром Зверевым.