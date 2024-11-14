Фритц победил де Минора в матче Итогового турнира ATP

Американский теннисист Тэйлор Фритц одержал победу над австралийцем Алексом де Минором в третьем матче группового этапа Итогового турнира ATP, который проходит в Турине.

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Встреча продолжалась 2 часа 8 минут и завершилась со счетом 5:7, 6:4, 6:3 в пользу Фритца.

По итогам матча итальянец Янник Синнер стал первым полуфиналистом Итогового турнира.

Фритц выиграл вторую встречу на групповой стадии, де Минор потерпел поражение во всех трех играх. Участие американца в полуфинале определится по итогам матча между Синнером и россиянином Даниилом Медведевым, который пройдет позднее в четверг.