Медведев: в этом году не наиграл на первую строчку. Страдал бо́льшую часть сезона

Четвёртая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев высказался о своём рейтинге по итогам игрового года, поставив этому сезону оценку 6,5 из 10.

«Скорее всего, закончу сезон четвёртым — это отлично. Я был первым в мире. В этом году, конечно, я не наиграл на первую строчку. Страдал бо́льшую часть сезона — мячи и так далее. 6,5/10 — моя оценка», — передаёт слова Медведева корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Даниил Медведев впервые с 2017 года завершит сезон без титула. Он не смог выйти в полуфинал Итогового турнира ATP — 2024, уступив итальянцу Яннику Синнеру со счётом 3:6, 4:6. С первого места в группе Илие Настасе в полуфинал выйдет Синнер, со второго — Тейлор Фриц. Итоговый турнир — 2024 проходит с 10 по 17 ноября. Синнер является финалистом прошлогодних соревнований. В матче за титул он уступил сербу Новаку Джоковичу.