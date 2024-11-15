«Моя любимая девушка». Циципас поздравил Бадосу с днем рождения

12-я ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас поздравил с 27-летием свою возлюбленную испанскую теннисистку Паулу Бадосу.

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«Доброе утро, удачи и с днём рождения, моя любимая девушка», — написал Циципас на своей странице в социальных сетях.

Напомним, Паула Бадоса объявила о досрочном завершении сезона-2024. Однако теннисистка принимает участие в финале Кубка Билли Джин Кинг. Турнир женского командного теннисного турнира проходит в Малаге (Испания) с 13 по 20 ноября.

Ранее Стефанос Циципас и Паула Бадоса приняли участие в фотосессии для журнала Hola! На обложке издания теннисисты в перекликающихся образах мило обнимаются на фоне Парижа.