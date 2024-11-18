Ник Кирьос сообщил о возвращении в теннис, упомянув допинг-скандал Синнера

Финалист Уимблдона-2022 австралийский теннисист Ник Кирьос прокомментировал возвращение в тур, иронично упомянув допинг-скандал первой ракетки мира итальянца Янника Синнера.

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«2 года я был в плохом физическом состоянии и рад, что вернулся. Без обмана системы. Без крема. Это для всех настоящих», — написал Кирьос на своей странице в социальных сетях.

В 2023 году Кирьос принимал участие только в коммерческих турнирах, которые предшествуют старту сезона в теннисе, а также провёл всего один матч на уровне ATP. В этом сезоне он ни разу не выходил на корт. В октябре Ник заявил, что намерен сыграть на Открытом чемпионате Австралии – 2025.

Напомним, в марте 2024 года Синнер дважды сдал положительный тест на допинг. Международное агентство по честности тенниса (ITIA) признало его невиновным, однако ВАДА подало апелляцию, где потребовало дисквалифицировать спортсмена сроком от одного до двух лет.