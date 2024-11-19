Чем интересен предстоящий Кубок Дэвиса

Италия и Испания — главные фавориты. Увидит ли мир новую дуэль первой ракетки мира с Карлосом Алькарасом?

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С 19 по 24 ноября в Малаге, Испания, пройдёт плей-офф очередного розыгрыша Кубка Дэвиса. Формат турнира остался тем же, что и в прошлом году. Восемь сборных составили четыре четвертьфинальные пары, победители которых сыграют в полуфиналах, а лучшие две команды выступят в финале. Каждая матчевая встреча проходит по такой схеме: сначала проводятся два одиночных поединка, а если в них побеждают представители разных сборных, в дело вступают па́рники, которые и определяют, какая из команд проходит дальше.

Нынешний Кубок Дэвиса стоит особняком уже хотя бы потому, что на турнире последние официальные матчи в карьере проведёт легендарный Рафаэль Надаль, 22-кратный чемпион турниров «Большого шлема». В прежние годы Надаль пять раз выигрывал Кубок Дэвиса (четыре, если не учитывать 2008-й, когда Рафа не играл в финале) в составе сборной Испании и намерен попрощаться со спортом на высокой ноте.

Пока, правда, неизвестно, будет ли играть Рафа, а если будет, то в каких матчах, в одиночных или в парных. «Более или менее мне удалось хорошо подготовиться, именно поэтому я здесь. Реальность такова, что я хочу прожить эту неделю, какой бы она ни была. С надеждой завершить очень красивый и долгий этап моей жизни. Прожить эти моменты с энтузиазмом и в то же время спокойно, осознавая, что у всего есть начало и конец.

Я постараюсь как можно лучше подготовиться, чтобы быть доступным для Давида (Феррера, капитана сборной. — Прим. «Чемпионата»). А затем посмотрим, что он решит. Хочу помочь команде любым способом, играя или не играя, просто находясь здесь и внося свой вклад, как смогу», — приводит его слова пресс-служба Федерации тенниса Испании.

Роберто Баутиста-Агут, который также попал в состав национальной команды, предположил, что именно сам Надаль будет решать, играть ему или нет. «Зная Рафу, могу сказать что он сделает всё возможное, чтобы сыграть, что он будет серьёзно готовиться. Он прирождённый игрок, каких было очень мало. Я знаю, что он выложится на 100% и постарается подготовиться к своему последнему турниру. Именно Рафа будет решать, готов он играть или нет», — цитирует Баутиста-Агута Marca.

А четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема» Карлос Алькарас заявил, что постарается выиграть турнир в том числе ради Надаля. «Это мои последние соревнования в сезоне. Последний турнир Рафы, я смогу быть рядом с ним в последние для него минуты на теннисном корте. Очень хочу однажды выиграть Кубок Дэвиса.

Когда я был ребёнком, то мечтал завоевать Кубок Дэвиса для Испании. В этом году у нас действительно особенный шанс. Постараюсь помочь команде выиграть турнир. Это будет важно для Рафы — хочу, чтобы он ушёл с титулом. Будет очень эмоциональный и особенный турнир для меня», — сказал Карлос на пресс-конференции.

Однако главным фаворитом турнира считается не Испания, а Италия. Во-первых, представители Апеннинского полуострова — действующие обладатели Кубка Дэвиса. Во-вторых, за команду изъявил желание выступить Янник Синнер, пожалуй, лучший теннисист в мире на данный момент. В-третьих, Синнер, выиграв Итоговый турнир, доказал, что прекрасно выступает на крытом харде, а у Алькараса таких достижений пока нет. Как и у Надаля, который за карьеру не взял ни одного одиночного титула в зале. Наконец, у них есть Андреа Вавассори и Симоне Болелли, отличные па́рники, которые в соответствующем рейтинге занимают 9-е и 11-е места соответственно. Всё это в совокупности делает итальянцев главными претендентами на победу. И по сетке они с испанцами могут сыграть в финале. Увидим ли мы новое сражение Синнера и Алькараса?

Очень неплохой состав у сборной США. Таких игроков, как Янник и Карлос, у них нет, зато по глубине американцы едва ли в чём-то уступают фаворитам. Тейлор Фриц, Томми Пол, Бен Шелтон — эти одиночники в дополнительных представлениях не нуждаются. А опытнейшие Раджив Рам и Остин Крайчек в состоянии вытащить любой парный матч. Рам, к примеру, является шестикратным чемпионом ТБШ в паре и в миксте. А Крайчек в парном разряде выиграл прошлогодний «Ролан Гаррос».

Да и сборную Австралии не стоит списывать со счетов. Шансы австралийцев были бы выше, если бы на Кубок Дэвиса приехал лучший теннисист страны Алекс де Минор. Но его нет в составе, и первым номером национальной команды будет Алексей Попырин. А в разрезе парного разряда у австралийцев вообще сильнейший состав: третья ракетка мира Джордан Томпсон, а также Макс Пёрселл и Мэттью Эбден, соответственно, 12-й и 13-й номера в парном рейтинге.

А где Сербия и Новак Джокович?

Год назад сербы вместе с 24-кратным победителем мэйджоров дошли до полуфинала Кубка Дэвиса, уступив лишь будущим победителям итальянцам. Однако в этот раз команда не смогла пробиться даже в групповой этап, проиграв в квалификации сборной Словакии. В составе Сербии в той матчевой встрече, проходившей в феврале, Джоковича не было.

Составы команд в плей-офф Кубка Дэвиса — 2024

Италия

Янник Синнер

Лоренцо Музетти

Флавио Коболли

Андреа Вавассори

Симоне Болелли

Филиппо Воландри — капитан

Испания

Карлос Алькарас

Педро Мартинес

Роберто Баутиста-Агут

Рафаэль Надаль

Марсель Гранольерс

Давид Феррер — капитан

США

Тейлор Фриц

Томми Пол

Бен Шелтон

Остин Крайчек

Раджив Рам

Боб Брайан — капитан

Австралия

Алексей Попырин

Джордан Томпсон

Танаси Коккинакис

Макс Пёрселл

Мэттью Эбден

Ллейтон Хьюитт — капитан

Канада

Денис Шаповалов

Габриэль Диалло

Алексис Галарно

Милош Раонич

Вашек Поспишил

Франк Данцевич — капитан

Германия

Ян-Леннард Штруфф

Даниэль Альтмайер

Янник Ханфман

Кевин Кравиц

Тим Пюц

Михаэль Кольман — капитан

Аргентина

Себастьян Баэс

Франсиско Серундоло

Томас Мартин Этчеверри

Максимо Гонсалес

Андрес Мольтени

Гильермо Кория — капитан

Нидерланды

Таллон Грикспор

Ботик ван де Зандсхулп

Йеспер де Йонг

Весли Колхоф

Паул Хархёйс — капитан

Расписание

Четвертьфиналы

Вторник, 19 ноября

Нидерланды — Испания

Среда, 20 ноября

Германия — Канада

Четверг, 21 ноября

США — Австралия

Италия — Аргентина

Полуфиналы

Пятница, 22 ноября

Германия/Канада — Нидерланды/Испания

Суббота, 23 ноября

Италия/Аргентина — США/Австралия

Воскресенье, 24 ноября. Финал.