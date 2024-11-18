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Янник Синнер обошёл Алькараса на $ 7 млн по призовым за сезон, Медведев замкнул топ-5 ATP

Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) опубликовала рейтинг игроков по сумме заработанных призовых за сезон-2024. Его с большим отрывом (более $ 7 млн) возглавил первая ракетка мира итальянец Янник Синнер, ранее выигравший Итоговый чемпионат ATP.

Синнер обошел Алькараса по призовым за сезон
© Чемпионат.com

Теннис. ATP. Сумма заработанных призовых за сезон. Топ-10:

  1. Янник Синнер (Италия) – $ 16 946 149;
  2. Карлос Алькарас (Испания) – $ 9 850 338;
  3. Александр Зверев (Германия) – $8 995 103;
  4. Тэйлор Фриц (США) – $7 006 195;
  5. Даниил Медведев (Россия) – $ 5 615 756;
  6. Каспер Рууд (Норвегия) – $ 5 065 307;
  7. Новак Джокович (Сербия) – $ 4 421 915;
  8. Андрей Рублёв (Россия) – $ 4 130 816;
  9. Алекс де Минор (Австралия) – $ 4 080 046;
  10. Стефанос Циципас (Греция) – $ 3 528 424.

Полный список от ATP с призовыми.

Другие россияне:

  • Карен Хачанов – $ 2 519 587;
  • Роман Сафиуллин – $ 1 136 261;
  • Павел Котов – $ 938 244;
  • Аслан Карацев – $ 381 813.

Отметим, что список нельзя назвать окончательным, так как некоторые топ-игроки ещё могут заработать призовые за участие в финальной части Кубка Дэвиса – 2024. Кроме того, в декабре ATP добавит бонусные деньги некоторым игрокам.

Теннис
Янник Синнер