Кирьос раскрыл слова Джоковича, благодаря которым он решил вернуться в теннис

Финалист Уимблдона-2022 австралийский теннисист Ник Кирьос рассказал, как 24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» серб Новак Джокович повлиял на его возвращение в теннис.

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«Я тренировался с Джоковичем на Уимблдоне, и он сказал: «Незаметно, что у тебя была операция». Это замотивировало меня. Я понял, что становлюсь ближе к тому, чтобы вернуться. До того момента у меня не было уверенности. Если бы он не сказал этого, не знаю, был бы я настолько же мотивирован и продолжал бы выкладываться на корте или нет. Но то, что он сказал мне тогда, было действительно важным. Думаю, я смирился с вероятностью, что могу не вернуться в теннис. Но у меня начался прогресс. Было так классно, когда я мог играть почти на полную. Чувствую, что сейчас играю как в 2022-м. Думаю, мы скоро это узнаем», — сказал Кирьос в рамках The AO Show.

В 2023 году Кирьос принимал участие только в коммерческих турнирах, которые предшествуют старту сезона в теннисе, а также провёл всего один матч на уровне ATP. В этом сезоне он ни разу не выходил на корт. В октябре Ник заявил, что намерен сыграть на Открытом чемпионате Австралии – 2025.