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Родри о Надале: «Величайший спортсмен всех времен, вероятно. Очень его люблю и благодарю за все»

Родри высказался о завершении карьеры Рафаэля Надаля.

Родри высказался о завершении карьеры Надаля
© Sports.ru
«Поздравляю Рафу, он больше, чем легенда. Вероятно, он величайший спортсмен всех времен. Человек, который служит примером того, как нужно вести себя на корте и за его пределами, чему бы вы ни посвятили себя. Я очень его люблю и благодарю за все», – сказал полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Испании.
Теннис
Рафаэль Надаль
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