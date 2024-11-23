«Не скажу, что счастлив проиграть». Де Минор — о результатах Австралии на Кубке Дэвиса

Девятая ракетка мира австралийский теннисист Алекс де Минор высказался о поражении своей сборной в полуфинале Кубка Дэвиса против команды Италии.

© Чемпионат.com

«Не скажу, что счастлив проиграть эту игру. Это то, что мы пытались выиграть как команда в течение долгого времени, мы приложили много усилий в течение последних четырёх лет, и каждый в команде сделал свою часть работы. Было удивительно быть частью этой команды. Хотел бы выдать ещё немного больше, показать свой лучший теннис на более поздних стадиях в этом году, но если посмотреть на всё вместе, то это было не самое лучшее время для нас как для команды. Мы получили несколько травм в решающие моменты, когда играли в свой лучший теннис, и, возможно, могли бы взять это. Но что есть, то есть, и у нас всегда есть следующий год", — приводит слова де Минора Punto de Break.

Во втором одиночном матче 1/2 финала на Кубке Дэвиса Алекс де Минор уступил Яннику Синнеру со счётом 3:6, 4:6. В финале сборная Италии сыграет с представителями Нидерландов.