Андрей Рублев рассказал, чем занимается в межсезонье

Восьмая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв рассказал о подготовке к новому сезону, который он начнёт с участия в турнире Hong Kong Tennis Open 2025.

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«Я отлично чувствую атмосферу, царившую там в прошлом году. Было много людей, которые приехали с материка посмотреть на мою игру, и это было приятно. Это немного другая аудитория по сравнению с Европой, потому что в целом в Азии любят рисовать какие-то плакаты. Им нравится рисовать. Некоторые наносят что-то на лицо, носят флаги или футболки с какими-то надписями. В прошлом году, я помню, у многих были флаги с моим именем, и это было здорово. Я работаю сейчас немного в другом направлении и начинаю чувствовать, что у меня это получается. Поэтому я просто хочу продолжать в том же духе, лучше играть у сетки. Было много матчей, в которых я проигрывал в одно или два очка, и эта разница заключается в том, что я плохо играл у сетки. Это подводило меня в самый важный момент матча. Такие элементы, как подача с небольшим изменением ритма, я начинаю выполнять лучше. Нужно делать это понемногу каждый день. Неважно, участвуете вы в турнире или нет. Вот и всё. Это то, что мы делали последние пару месяцев, а сейчас как раз предсезонная подготовка, и у нас ещё больше времени для этого», — приводит слова россиянина RTHK.

Соревнования в Гонконге пройдут с 29 декабря 2024 года по 5 января 2025-го. В прошлом году Рублёв стал победителем турнира Hong Kong Tennis Open.