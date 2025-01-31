Первая ракетка мира Янник Синнер завел YouTube-канал

Трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер завёл собственный YouTube-канал. Об этом он сообщил на своей странице в социальных сетях.

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Итальянский теннисист уже выложил первое видео, в котором показал яркие моменты Открытого чемпионата Австралии — 2025.

В воскресенье, 26 января, Янник Синнер обыграл Александра Зверева в финале Открытого чемпионата Австралии — 2025. Зверев проиграл третий финал турнира «Большого шлема» в карьере, Синнер — третий выиграл.

23-летний Синнер успешно защитил титул чемпиона Australian Open после победы на турнире в 2024 году. Итальянец одержал 21-ю победу подряд, улучшив личный рекорд.