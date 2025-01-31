Названа причина, по которой Курникова появилась на публике в инвалидном кресле

На днях теннисистка Анна Курникова впервые за долгое время появилась на публике с дочерьми от Энрике Иглесиаса. Папарацци удалось сделать несколько снимков спортсменки — правда, одна деталь на них встревожила фанатов: Курникова была в инвалидной коляске.

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RadarOnline пишет, что особенного повода для волнений нет. Все дело в травме спины, которую Курникова получила в более молодом возрасте и из-за которой покинула мир спорта. По данным издания, по сегодняшний день спортсменке порой приходится пользоваться инвалидным креслом из-за сильнейших болей в спине. Есть вероятность, что Анне так и не удалось избавиться от недуга.

Анну Курникову заметили в США в инвалидном кресле

Кстати, это появление Курниковой на публике — первое за несколько лет. И Анна, и ее супруг Энрике ведут крайне нетипичный для знаменитостей образ жизни, умело скрывая все личное.