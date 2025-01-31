Блинкова не смогла выйти в полуфинал турнира в Линце

Российская теннисистка 83-я ракетка мира Анна Блинкова потерпела поражение в 1/4 финала турнира в Линце (Австрия), уступив датской спортсменке 39-му номеру мирового рейтинга Кларе Таусон. Счёт — 6:4, 6:3 в пользу обидчицы россиянки.

© Чемпионат.com

Встреча продолжалась 1 час 46 минут. За это время Блинкова допустила шесть двойных ошибок, реализовала один брейк-пойнт из трёх и выполнила один эйс. Её соперница сумела реализовать 3 из 14 брейк-пойнтов, выполнила восемь эйсов и допустила три двойные ошибки.

В полуфинале турнира в Линце Клара Таусон сразится с украинской спортсменкой 72-й ракеткой мира Даяной Ястремской.