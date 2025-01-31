Арина Соболенко примет участие в выставочном командном турнире Eisenhower Cup
Перед началом мужского и женского хардовых «тысячников» в Индиан-Уэллсе (США) состоится выставочный турнир Eisenhower Cup. В соревнованиях примет участие первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко.
Теннисисты объединятся в команды по два человека (мужчина и женщина). Список участников Eisenhower Cup:
- Арина Соболенко (Беларусь)/Тейлор Фриц (США);
- Мэдисон Киз/Томми Пол (оба — США);
- Эмма Наварро/Бен Шелтон (оба — США);
- Паула Бадоса (Испания)/Стефанос Циципас (Греция);
- Кэти Бултер (Великобритания)/Алекс де Минор (Австралия).
Матчи будут проходить в формате тай-брейка до 10 очков. Призовой фонд турнира составляет $ 200 тыс. Выручка пойдёт в пользу местных благотворительных организаций.