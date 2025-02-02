Организаторы турнира WTA допустили ошибку с гражданством Касаткиной

Организаторы теннисного турнира в Абу-Даби во время жеребьевки допустили ошибку, указав у Дарьи Касаткиной испанское гражданство.

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Ошибку с гражданством 11-й ракетки мира заметили довольно быстро, и организаторы исправились. А позже принесли свои извинения, назвав причину этого инцидента.

" П р и н о с и м и с к р е н н и е и з в и н е н и я з а о ш и б к у , д о п у щ е н н у ю о д н и м и з н а ш и х п о с т а в щ и к о в в о в р е м я т р а н с л я ц и и ж е р е б ь е в к и , в о в р е м я к о т о р о й р я д о м с и м е н е м Д а р ь и К а с а т к и н о й б ы л о у к а з а н о н е в е р н о е г р а ж д а н с т в о " , - з а я в и л и в п р е с с - с л у ж б е т у р н и р а .

Организаторы назвали произошедшее "административной ошибкой".

С 2022 года российские и белорусские теннисисты выступают на турнирах в статусе нейтральных атлетов.