Организаторы турнира WTA допустили ошибку с гражданством Касаткиной

Организаторы турнира WTA в ОАЭ извинились за ошибку с гражданством Касаткиной
Организаторы теннисного турнира в Абу-Даби во время жеребьевки допустили ошибку, указав у Дарьи Касаткиной испанское гражданство.
Ошибку с гражданством 11-й ракетки мира заметили довольно быстро, и организаторы исправились. А позже принесли свои извинения, назвав причину этого инцидента.
"Приносим искренние извинения за ошибку, допущенную одним из наших поставщиков во время трансляции жеребьевки, во время которой рядом с именем Дарьи Касаткиной было указано неверное гражданство", - заявили в пресс-службе турнира.
Организаторы назвали произошедшее "административной ошибкой".
С 2022 года российские и белорусские теннисисты выступают на турнирах в статусе нейтральных атлетов.