Организаторы турнира WTA в ОАЭ извинились за ошибку с гражданством Касаткиной

Организаторы теннисного турнира в Абу-Даби во время жеребьевки допустили ошибку, указав у Дарьи Касаткиной испанское гражданство.

Организаторы турнира WTA допустили ошибку с гражданством Касаткиной
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Ошибку с гражданством 11-й ракетки мира заметили довольно быстро, и организаторы исправились. А позже принесли свои извинения, назвав причину этого инцидента.

"Приносим искренние извинения за ошибку, допущенную одним из наших поставщиков во время трансляции жеребьевки, во время которой рядом с именем Дарьи Касаткиной было указано неверное гражданство", - заявили в пресс-службе турнира.

Организаторы назвали произошедшее "административной ошибкой".

С 2022 года российские и белорусские теннисисты выступают на турнирах в статусе нейтральных атлетов.

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Дарья Касаткина